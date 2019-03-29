Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6 Bin 745 Zırhlı Araç, 126 Hava Aracı, 294 Deniz Aracı ve Diğer...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6 Bin 745 Zırhlı Araç, 126 Hava Aracı, 294 Deniz Aracı ve Diğer...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı ve diğer ekipmanlar da yine seçim güvenliği için kullanılacaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı ve diğer ekipmanlar da yine seçim güvenliği için kullanılacaktır. Coğrafi şartlar itibarıyla güvenlik noktasında bir eksiklik yaşanmaması için 11 ilimizde emniyet ve jandarmalarımızdan oluşan 6 bin 449 ilave personel de görevlendirilmiştir" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:10 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Politika
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6 Bin 745 Zırhlı Araç, 126 Hava Aracı, 294 Deniz Aracı ve Diğer...
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