Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos,...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos,...

25 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Göç ve Güvenlik İşbirliği Toplantısı Ankara Vilayetler Evi'nde başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos,..., System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Göç ve Güvenlik İşbirliği Toplantısı Ankara Vilayetler Evi'nde başladı. - ANKARA

Avrupa Birliği, Süleyman Soylu, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:19 Kaynak: İHA
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