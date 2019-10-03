İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos,...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Göç ve Güvenlik İşbirliği Toplantısı Ankara Vilayetler Evi'nde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:19 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Göç ve Güvenlik İşbirliği Toplantısı Ankara Vilayetler Evi'nde başladı. - ANKARA
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