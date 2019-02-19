İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Görüştü
32 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştüİSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:19 Kaynak: İHA
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