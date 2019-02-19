Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Görüştü

32 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştüİSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştü

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" için Türkiye'ye gelen Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi. İkili arasındaki görüme Çırağan Sarayı'nda basına kapalı şekilde gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:19 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Süleyman Soylu, Politika
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