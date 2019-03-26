Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Açık Açık Hepsini Söyledik Bir Tanesine İtiraz Edemiyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Açık Açık Hepsini Söyledik Bir Tanesine İtiraz Edemiyorlar.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Açık açık hepsini söyledik bir tanesine itiraz edemiyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Açık açık hepsini söyledik bir tanesine itiraz edemiyorlar. Bir tane 'bu PKK'lı değildir' diye itiraz edemiyorlar. Söyledikleri şu; o zaman Yüksek Seçim Kurulu niçin buna izin verdi. Sen bak bakalım ben İçişleri Bakanıyım, bu PKK'lılar seçilirse göreve başlayabilirler mi başlayamazlar mı siz bana sorun. Terör örgütüyle iltisaklı, terör örgütüyle irtibatlı hiç kimseye bu ülkede bu payeyi verdirmeyiz. Bu kadar açık ve nettir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, PKK, Süleyman Soylu, Güncel
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