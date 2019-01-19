İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Adres Bilgilerinde Eksiklik Olduğunu Tespit Ettiğimiz 363 Bin 555...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "Adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk."
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:11 Kaynak: AA
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