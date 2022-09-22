Bakan Soylu, AYMEP Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet konusunda işimiz çok, vaktimiz az ancak gücümüz, tecrübemiz, bilgimiz, kapasitemiz ve yetkinliğimiz var." dedi.

Soylu, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen 4. Üniversiteler Afet Yönetimi Merkezleri Platformu (AYMEP) Değerlendirme Toplantısı'nda, afet konusunda bir araya geldiklerini, AFAD Başkanlığının, kurulduğundan bu yana üniversitelerle ve bilim dünyasıyla sürekli çeşitli araştırmalar çerçevesinde temas halinde olan bir kurum olduğunu söyledi.

Önemli projelerden biri olan Afet Risk Azaltma Sistemi'nde (ARAS) kaya düşmesi, çığ ve obruk afetleri için envanter, duyarlılık, tehlike ve risk modellemesini Hacettepe Üniversitesi ile gerçekleştirdiklerini dile getiren Soylu, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın (TARAP) tüm aşamalarının ise Ankara, Gazi, Hacettepe Üniversiteleri, başka üniversiteler ile afet ve acil durum merkezleri iş birliğiyle tamamlandığını anlattı.

Soylu, 2021'in "afet eğitim yılı", 2022'nin ise "afet tatbikat yılı" olduğunu belirterek, bu süreçte üniversitelerle protokoller imzaladıklarını, sıkı bir iletişimle temas halinde olduklarını ifade etti.

Bugün 4. toplantısını gerçekleştirdikleri AYMEP'in böyle bir yaklaşımın ürünü olduğunu kaydeden Soylu, AYMEP'i hayata geçirirken afetlere karşı bu ülkede üretilen tüm akademik bilgiyi, uygulama sahasında elde ettikleri tecrübeyle birleştirmek istediklerini aktardı.

Soylu, bu sayede atacakları adımlarla verimliliği arttırmayı, doğru tespit edilmiş sorunlarla doğru çözümler üretmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, AYMEP'in ilk toplantısına 39 üniversiteden 42 merkezin katıldığını dile getirdi.

2. toplantıyı Ankara'da 35 üniversite ile 37 afet ve acil durum merkezinin katılımıyla yaptıklarını belirten Soylu, bu toplantıda üniversitelere AFAD Başkanlığının bütün görev ve sorumluluklarını enine boyuna anlattıklarını kaydetti.

Afet terimleri sözlüğü

Süleyman Soylu, 3. toplantıya ise 17 üniversite ile 21 afet ve acil durum merkezinin katılımıyla Elazığ Fırat Üniversitesi'nde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"AYMEP'i hayata geçirirken önceliğimiz kurumsallaşma ve ortak bir platform oluşturulması idi. Bunu da büyük bir oranda sağlayabildiğimizi ifade edebilirim. Kalan eksiklerimizi de hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Tamamlanan en önemli çalışmalarımızdan birisi ise AYMEP ile ilgili olan ve birbirimizi görebildiğimiz çalışmalarımızın takip edebildiğimiz bir web sitesi oldu. Bu web sitesinde her üniversitenin kendi afet yönetim merkezine giriş hakkı var, şifresi var. Bütün bu çalışmalar tamamlandı. Böylece her üniversitenin akademik çalışmalarına tek bir platformdan ulaşılabiliyor. Ortak kongreler, ortak yayınlar gibi üniversitenin yaptığı çalışmalara da yine aynı şekilde ulaşılabilecek."

Bu ortaklığın diğer bir çıktısının da mükerrer çalışmaların önüne geçmek olduğunu kaydeden Soylu, ayrıca afet terimleri sözlüğü çalışmasını da yine bu platform sayesinde özellikle akademisyenlerle güncelleme imkanına sahip olduklarını vurguladı.

Soylu, AYMEP'te afet yönetimine katkı sunacak projelerin sağlıklı bir şekilde desteklenmesinin de bulunduğunu ifade ederek, "Kamu üniversite iş birliğiyle daha hayata dokunur projelerin üretilmesi de var. Halihazırda 33 üniversitenin bilgileri AYMEP platformunda yayınlanmaktadır, yer almaktadır." dedi.

Bu sayının her geçen gün artması için gayret ve heyecan içerisinde olduklarının altını çizen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada AFAD benzeri pek çok kurum ya da oluşum elbette ki vardır. Hatta AFAD bunların arasında en genç olanlarından birisidir ama bu genç yaşına rağmen herhangi bir kurum değildir ve dünya ölçeğinde başarılı bir kurum haline çok kısa bir zamanda gelmiştir. Elbette ki bu hem bir vizyon hem de bir devlet gücü meselesidir. Bu vizyonu ve bu gücü temin eden, istikrarı sağlayan, özellikle bize bu imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en önemli afet bölgelerinden birinde yaşayan bir ülkenin evlatları olarak şunu söylemek durumundayız. Afet konusunda işimiz çok, vaktimiz az ancak gücümüz, tecrübemiz, bilgimiz, kapasitemiz ve yetkinliğimiz var. Böyle iyi niyetli ve donanımlı insanlarla doğru stratejilerle, toplumdaki her ferdi bu işin içine katarak inşallah bu zorluğu ülkemiz adına aşacağımıza inanıyoruz."