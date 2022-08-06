İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'de yapılan briket evlere ilişkin görüntüleri paylaştı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'de yapılan briket evlere ilişkin görüntüleri paylaştı Açıklaması

06.08.2022 12:02
İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'de yapılan briket evlere ilişkin görüntüleri paylaştı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Suriye'nin İdlib kentinde inşa edilen briket evlere ilişkin görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Suriye'nin İdlib kentinde inşa edilen briket evlere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Soylu, sosyal medya hesabından İdlib'deki tamamlanan briket evlerin son durumlarına ilişkin bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Boş konuşmuyoruz, çözüm üretiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli, geri dönüşü için İdlib'de 62 bin 145 briket ev tamamlandı. Yıl sonuna kadar hedef 100 bin 603 briket ev Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'lerin desteğiyle tamamlanacak inşallah."

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Suriye, İdlib, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'de yapılan briket evlere ilişkin görüntüleri paylaştı Açıklaması - Son Dakika

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