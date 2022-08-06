"Boş konuşmuyoruz, çözüm üretiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli, geri dönüşü için İdlib'de 62 bin 145 briket ev tamamlandı. Yıl sonuna kadar hedef 100 bin 603 briket ev Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'lerin desteğiyle tamamlanacak inşallah."

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Suriye, İdlib, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'de yapılan briket evlere ilişkin görüntüleri paylaştı Açıklaması - Son Dakika

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