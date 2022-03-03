İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti

03.03.2022 14:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı kabul etti.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, Bakan Soylu ile makamında bir araya gelerek Eskişehir adına istişarede bulunduklarını bildirdi.

Bakan Soylu'nun yüksek enerjisinin, Eskişehir'e olan ilgisi ve desteğinin motive ettiğini belirten Çalışkan, "Değerli Bakanımıza misafirperverliği ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Süleyman Soylu, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti - Son Dakika


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