İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10...
11 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10 kişinin öldürülmesi ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hanau'da yaşanan saldırıyla ilgili telefonla görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:08 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10 kişinin öldürülmesi ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hanau'da yaşanan saldırıyla ilgili telefonla görüştü. - ANKARA
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