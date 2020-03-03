İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10...

11 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10 kişinin öldürülmesi ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hanau'da yaşanan saldırıyla ilgili telefonla görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10..., System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10 kişinin öldürülmesi ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hanau'da yaşanan saldırıyla ilgili telefonla görüştü. - ANKARA

Süleyman Soylu, Almanya, Hanau, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:08 Kaynak: İHA
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