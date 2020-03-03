İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de 10 kişinin öldürülmesi ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hanau'da yaşanan saldırıyla ilgili telefonla görüştü. - ANKARA