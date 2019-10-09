Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü bitirmeye kararlıyız. Bu coğrafyanın evlatlarına terörü değil huzuru miras bırakmak için yola çıktık. Cenab-ı Hak ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü bitirmeye kararlıyız. Bu coğrafyanın evlatlarına terörü değil huzuru miras bırakmak için yola çıktık. Cenab-ı Hak ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:36 Kaynak: İHA
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