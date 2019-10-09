İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü bitirmeye kararlıyız. Bu coğrafyanın evlatlarına terörü değil huzuru miras bırakmak için yola çıktık. Cenab-ı Hak ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:36 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altında kimin imzası olursa olsun terörün kökünü kazımaya, zulmü bitirmeye kararlıyız. Bu coğrafyanın evlatlarına terörü değil huzuru miras bırakmak için yola çıktık. Cenab-ı Hak ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin" dedi. - ANKARA
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