İçişleri Bakanı Soylu'dan 12 Kasım duyurusu: Ülkece deprem tatbikatı yapacağız - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu'dan 12 Kasım duyurusu: Ülkece deprem tatbikatı yapacağız

01.11.2022 13:30

Ankara'da düzenlenen Afet İletişim Çalıştayı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım'da Düzce depreminin yıldönümünde ülkece tatbikat yapılacağını duyurarak, "Saat 18.57'de radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.

Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, 12 Kasım'da Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

Bakan Soylu, 12 Kasım'ı işaret etti: Ülkece deprem tatbikatı yapacağız, herkese aynı mesaj gelecek

"18.57'DE TATBİKAT YAPILACAK"

Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda "Düzce depreminin yıl dönümünde 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.

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