Bakan Soylu: "Ankara'da cemevlerine saldıran şahıs Eskişehir'e giderken yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 3 cemevine saldıran şahsın Eskişehir'e giderken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda, " Çankaya'da bir, Mamak'ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)