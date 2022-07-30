Bakan Soylu: "Ankara'da cemevlerine saldıran şahıs Eskişehir'e giderken yakalandı" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Ankara'da cemevlerine saldıran şahıs Eskişehir'e giderken yakalandı"

30.07.2022 23:42
Bakan Soylu: "Ankara'da cemevlerine saldıran şahıs Eskişehir'e giderken yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 3 cemevine saldıran şahsın Eskişehir'e giderken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 3 cemevine saldıran şahsın Eskişehir'e giderken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda, " Çankaya'da bir, Mamak'ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

YORUMLAR
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Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (2) Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldıran şüpheli yakalandı; saldırı anı kamerada (2) Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldıran zanlı yakalandı Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldıran zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Eskişehir, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu: 'Ankara'da cemevlerine saldıran şahıs Eskişehir'e giderken yakalandı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Ankara'da cemevlerine saldıran şahıs Eskişehir'e giderken yakalandı" - Son Dakika
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