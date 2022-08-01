Bakan Soylu: "3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, bu 'Planlı Provokasyon' en ağır... - Son Dakika
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Bakan Soylu: "3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, bu 'Planlı Provokasyon' en ağır...

01.08.2022 16:14
Bakan Soylu: "3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, bu 'Planlı Provokasyon' en ağır...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, "Muharrem Ayı'nın birinci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, birliğimizi hedef...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, " Muharrem Ayı'nın birinci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, birliğimizi hedef alan bu 'Planlı Provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Saldırıyı, planlı provokasyon olarak niteleyen Bakan Soylu, suçluların en ağır şekilde cezalandırılacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"3 gün önce, Eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem Ayı'nın birinci günüde üç Cemevi'ne yönelik alçakça provokasyonla karşılaşmamıza rağmen; Eski Türkiye'den farklı olarak bu planlı provokasyon faili meçhul kalmadı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin 'Birlik Duvarına' çarptı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren, herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda bin 585 cemevi ziyaret edildi. 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı. Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da Muharrem Ayı'nın ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'Planlı Provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır." - ANKARA

YORUMLAR
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Bakan Soylu'dan Cemevlerine Saldırı Açıklaması: 'Birliğimizi Hedef Alan Bu 'Planlı Provokasyon' En Ağır Şekilde Cezalandırılacaktır' Bakan Soylu'dan Cemevlerine Saldırı Açıklaması: 'Birliğimizi Hedef Alan Bu 'Planlı Provokasyon' En Ağır Şekilde Cezalandırılacaktır' Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Muharrem Ayı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu: '3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, bu 'Planlı Provokasyon' en ağır... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, bu 'Planlı Provokasyon' en ağır... - Son Dakika
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