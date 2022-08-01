Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak - Son Dakika
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Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak

01.08.2022 16:06
Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki 3 cemevine yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın derinleştirildiğini ve 1 kişinin daha gözaltına alındığını belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki 3 cemevine yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın derinleştirildiğini ve 1 kişinin daha gözaltına alındığını belirtti. Soylu, "Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "3 gün önce, eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem ayının 1'nci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyonla karşılaşmamıza rağmen; eski Türkiye'den farklı olarak bu planlı provokasyon faili meçhul kalmadı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin 'birlik duvarına' çarptı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükumetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi. 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı. Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da Muharrem ayının ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

1 GÖZALTI DAHAİnşaat işçisi olduğu öğrenilen Ahmet Ozan K.'nin (24), Çankaya ve Mamak ilçelerinde 3 cemevine yönelik saldırısında 1 kadın, kesici aletle yaralanmıştı. Ahmet Ozan K., saldırının ardından Eskişehir'deki arkadaşının yanına kaçarken, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ahmet Ozan K.'nin emniyette sorgusu sürerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Asayiş Şubesi ekipleriyle yaptığı çalışma sonucu 1 kişi daha gözaltına alındı. Olayda gözaltı sayısı, 2'ye yükseldi.


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Bakan Soylu: '3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, bu 'Planlı Provokasyon' en ağır... Bakan Soylu: '3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek, bu 'Planlı Provokasyon' en ağır... BM Ankara Ofisi: Tahıl gemisi, yarın Türkiye'de teftiş edilecek BM Ankara Ofisi: Tahıl gemisi, yarın Türkiye'de teftiş edilecek
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Muharrem Ayı, Ahmet Ozan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak - Son Dakika

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