Bakan Soylu'dan Cemevlerine Saldırı Açıklaması: "Birliğimizi Hedef Alan Bu 'Planlı Provokasyon' En Ağır Şekilde Cezalandırılacaktır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı "alçakça provokasyon" olarak niteleyerek tüm bilgilerin yargıya iletildiğini belirtti. Soylu, "Birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Muharrem ayının ilk gününde (30 Temmuz) Ankara'daki Cemevlerine gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"3 gün önce, Eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem Ayının birinci gününde 3 Cemevi'ne yönelik alçakça provokasyona dair tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilmektedir. Birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

"3 gün önce, Türkiye'nin eski bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem Ayı'nın birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provakasyonla karşılaşmamıza rağmen;

Eski Türkiye'den farklı olarak bu planlı provakasyon faili meçhul kalmadı.

-Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provakosyon milletimizin birlik duvarına çarptı.

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi. 8600 talebin 5600'ü karşılandı. Samimiyet, hasbilik ve birçok adımla desteklenen ülkemizin her tarafında oluşan bu kardeşlik iklimi tam da Muharrem Ayı'nın muhabbetine uygun anlayış; karanlık ellerin menfur emellerini engelleyecektir.

Soruşturmanın derinleşmesiyle yapılan yeni gözaltılarda Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlandı.

Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilmektedir. Birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizle. Allah birliğimizi daim etsin..."