Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e...

32 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e..., System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Araklı, Güncel
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