İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:23 Kaynak: AA
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