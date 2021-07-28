Üye Girişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de ilçe halkına hitap etti: (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de ilçe halkına hitap etti: (1)

28.07.2021 17:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de ilçe halkına hitap etti: (1), System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin afetle mücadelesinin, bütün dünyaya örnek olabilecek bir mücadele olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin afetle mücadelesinin, bütün dünyaya örnek olabilecek bir mücadele olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, Rize'nin Güneysu ilçesinde sel ve heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulundu, bir süre alanda çalışmaları takip etti.

Helikopterle havadan inceleme yaptıktan sonra Artvin'in Arhavi ilçesine gelen Soylu, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, Allah'tan, bir daha böyle bir sıkıntı yaşatmamasını temenni etti.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çalışmaları yakından takip ettiğini, bugün de kendisine yine ayrıntılı bilgi aktardıklarını belirterek, Arhavi halkına Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Rize Güneysu'da 2, Murgul'da da 1 kişinin kaybolduğunu, ekiplerin Murgul'daki kayıp kişinin cansız bedenine ulaştığını belirten Soylu, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve ilçe halkına da başsağlığı diledi.

Türkiye'de arama kurtarmada ilk kez kullanılan bazı araçların, Tarım ve Orman Bakanlığından temin edilerek bu alanda kullanıldığına dikkati çeken Soylu, suyun sürüklediği ağaçların baraj gölünün içini doldurması nedeniyle çalışmaların güçlükle yapıldığını aktardı.

"Alanda büyük özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum"

Rize ve Arhavi'de karşı karşıya kalınan selden, diğer bazı illerde yaşanan yangın, deprem gibi afetlerden de bir çok tecrübe elde ettiklerini dile getiren Soylu, dünyanın bir çok yerinde de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği afetlerin meydana geldiğini anımsattı.

Soylu, Türkiye'nin afetle mücadelesinin bütün dünyaya örnek olabilecek bir mücadele olduğunu vurgulayarak, yaşanan olaylar karşısında hem vatandaşların sabır gösterdiğini hem de kurumların iş birliği içinde çalıştığını ifade etti.

Arhavi'de, ülkenin bir çok ilinden gelen ekiplerin AFAD'ın koordinasyonunda, "devletin, vatandaşını bu zor günlerinde yalnız bırakmadığını ortaya koyan çalışma" gerçekleştirdiklerini vurgulayan Soylu, alanda büyük özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.

Soylu, ülkenin her tarafında yaşanan sellere, depremlere, afetlere yıllar içinde herkes gibi kendisinin de tanık olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi de Manavgat'ta bir yangın var ve devletimizin her tarafından bütün ekipler Manavgat'taki o yangına doğru gidiyorlar. Hep şu sözlerle büyüdük, siz de bu sözleri duymuşsunuzdur, 'nerede bu devlet?' Depremin, selin ilk anından son anına kadar milletin şikayeti bu olurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şükürler olsun ki vatandaşımızın bir tanesinin, 'nerede bu devlet' sitemi ile karşı karşıya kalınmadı."

Devletin yanı sıra Kızılaydan sivil toplum kuruluşlarına ve iş insanlarına kadar herkesin, gücü yettiğince afet bölgelerinde ellerinden geleni ortaya koyduğunu belirten Soylu, "Bu devletin bir evladı olarak, böyle bir güçlü devlete sahip olmaktan, milletine zor zamanda elini uzatan, milleti ile birlikte hemhal olan bir ülkenin evladı olmaktan büyük bir onur duyduğumu, burada bir kere daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum." dedi.

Derenin üzeri açılacak

Arhavi'de yaşanan afetin nedenleri ve alınacak önlemlere ilişkin bilgi de paylaşan Soylu, ilçe merkezindeki derenin üzerinin 35 yıl önce kapatıldığına dikkati çekti.

Soylu, derelerin üzerinin yer kazanmak için kapatıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kimisi sinek olmasın, kimisi üstünden istifade edelim anlayışı ile geçmişte kapanmış olabilir. Yukarıdan yağışlar o kadar yoğun geliyor ki o kapalı derelerin içinin doldurulmaması mümkün değil. Biz bunu Güneysu'da yaşadık. Burada ise pazar yerinin olduğu yerin üzerini açıyoruz. Aynı zamanda peyzajını yaparak, yürüyüş yolu ile tam Arhavi'ye yakışan bir imar ile bunu gerçekleştirecekler. İki derenin birleştiği bir yer var. Tekrar çalıştık, orayı başka bir yere deplase edecekler. Buraya başka bir müjde vermek istiyoruz. Buranın bir kanalizasyon hattı var. Çok yakın bir zamanda, hemen acil bir şekilde, yağmur suyu hattı kuşaklama yapıyoruz. İller Bankası bunu gerçekleştirecek. Burada tek amacımız var. Zaten ana dereyi DSİ, hemen iki tarafı duvar olacak şekilde başlatıyor. İnşallah ana dereden kaynaklı böyle bir şey olmayacak."

İlçede dere taşma olayını 5-6 kez yaşayanlar olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"İnşallah bunu bir daha yaşamayacağız. Burada 500'ün üzerinde araç çalıştı. Büyük, küçük Türkiye'nin her tarafından gelen bir çok insan çalıştı. 500 jandarma çalıştı, gönüllülerimiz çalıştı. Herkes kendi evi gibi çalıştı. Bu, Arhavi halkının sıcak kanlılığından, misafirperverliğinden, ortaya koyduğu sabır ve sebattan kaynaklanıyor."

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, meselenin sonuna kadar burada kalma talimatı verdiğini anımsatarak, herkesin elindeki imkanlarla çalıştığını aktardı.

Sahadan hiçbir kurumun ayrılmadığının altını çizen Soylu, "Biz diyene kadar da inşallah ayrılmayacak. Burayı inşallah tertemiz, bir daha böyle bir sıkıntının olmayacağı bir şekilde size teslim edeceğiz, sizden sonraki nesiller de benzer dertle karşı karşıya kalmasın diye." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de ilçe halkına hitap etti: (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de ilçe halkına hitap etti: (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de ilçe halkına hitap etti: (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de ilçe halkına hitap etti: (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de ilçe halkına hitap etti: (1)

Süleyman Soylu, Hisarcık, Türkiye, Arhavi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de ilçe halkına hitap etti: (1) - Son Dakika


Son Dakika

3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 17:49 3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı 17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi 17:22 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı 17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü 16:45 Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Belediye parkına yapılan sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak 16:41 Belediye parkına yapılan sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak
Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü 16:17 Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu 15:14 Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü         
17:56
Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti         
17:40
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı         
17:18
Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi         
16:50
Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm         
16:44
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz         
15:21
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar         
15:12
Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak         
15:10
Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz         
14:38
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 18:02:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de ilçe halkına hitap etti: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement