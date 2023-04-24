Togg'u alıp sanayinin yolunu tutan Bakan Soylu, 35 yıllık ustaya aracı inceletti - Son Dakika
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Togg'u alıp sanayinin yolunu tutan Bakan Soylu, 35 yıllık ustaya aracı inceletti

24.04.2023 19:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maslak'ta bulunan Atatürk Oto Sanayi sitesindeki esnafa ziyarette bulundu. Burada Togg'u inceleyen 35 yıllık oto tamircisi Yılmaz Özalp, "Gerçekten yüzde yüz yerli. Başka bir arabanın parçası değil yani. Bu bizim kendi malımız, gerçekten öyle. Çok güzel" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Süleyman Soylu, seçim ziyaretleri kapsamında Atatürk Oto Sanayi sitesindeki esnafları ziyaret etti.

"ARABA SİZİN, DÜKKAN SİZİN"

Ziyareti sırasında konuşma yapan Soylu, "Buraya Türkiye'nin yeni umudu, yeni gururu, Togg arabasıyla beraber geldik. Bence Türkiye'de en çok ilgilenilecek yer burası olmalı. Çünkü burası Türkiye'deki oto sanayi sitelerinin kalbidir. Arabayı test etmemiz lazım. Altına, üstüne bakın. Fransa'dan mı geldi İtalya'dan mı? Evet, Bursa'dan geldi. Bunun en iyi ekspertizini yapacaklar, bunun en iyi puanını verecekler, bununla ilgili en iyi testi yapacaklar sizlersiniz. Onun için araba sizindir, dükkan sizin. Tabii Türkiye çok uzun zamandır hep böyle kendi aksiyonlarına heves etmiştir. İnanıyorum ki bu Sanayi Sitesi'nde de bu işle ilgili hem heves hem arzu, hem böyle bir şeyin olmasının isteği konusunda olan çok dostumuz, çok zanaatkarımız var" diye konuştu.

35 YILLIK OTO TAMİRCİSİ TOGG'U İNCELEDİ

Oto Sanatkarları Esnaf Odası'ndaki ziyareti sonrası sanayi sitesi içerisinde bulunan dükkanları gezen Soylu, Togg'u 35 yıllık oto tamircisi Yılmaz Özalp'e kontrol etmesi için teslim etti. Togg'u lift sistemiyle havaya kaldıran Özalp, arabayı Süleyman Soylu ile birlikte inceledi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ USTALARIDIR"

Bakan Soylu, "Maslak oto sanayi en büyük oto sanayi sitesidir. Buradaki ustalar da Türkiye'nin en iyi ustalarıdır. Bunu bilinci içerisindeyim. Onlar dediler ki her yerin testinden geçti. Bir de bizim testimizden geçsin. Çok doğal olarak yıllardan beri otomobilin üzerinde olan bu ustalarımızın çok doğal olarak ellerinden geçiyor. Onlar sağına soluna bakıyorlar ama egzoz yok" dedi.

"BU BİZİM KENDİ MALIMIZ"

Oto tamir ustası Yılmaz Özalp ise "Özellikle sağlam gözüküyor. İşte montaj malı yok öyle böyle falan. Gerçekten yüzde yüz yerli. Başka bir arabanın parçası değil yani. Bu bizim kendi malımız, gerçekten öyle. Çok güzel. Ön takımı, diski, fren sistemi harika. Soğutucu sistemi var. Gördüğünüz gibi. Ses izolasyonu da çok güzel. Çok güzel, kısacası on numara" diye konuştu.

İşte o anlardan kareler;

35 yıllık oto tamircisi Togg'u inceledi: Gerçekten yüzde yüz yerli
35 yıllık oto tamircisi Togg'u inceledi: Gerçekten yüzde yüz yerli
35 yıllık oto tamircisi Togg'u inceledi: Gerçekten yüzde yüz yerli
35 yıllık oto tamircisi Togg'u inceledi: Gerçekten yüzde yüz yerli
35 yıllık oto tamircisi Togg'u inceledi: Gerçekten yüzde yüz yerli
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • ismail özdemir: Vatana Millete Halkımıza ve Müstakbel İktidarımıza hayırlı olsun. S600 ithalatını durdursun Almanların İngilizlerin Fransızlerın Japonların Korelilerin ve hatta Hindistanın otomabil ihracat rakamlarını katbe kat katlasın Vatandaşın GSMH sını dolarlarla dolsursun. Aaamiiin. Ustamız demişse yerlidir. Cevap Yaz 16 6 Yayından Kaldır
  • Bülent Yalvaç: Helal olsun Türkiyem ile gurur duyuyorum.yapandan yaptıran dan Allah razı Rabbim Türkiye mizi muzaffer eylesin, düşmanları da kahretsin inşAllah amin. Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır
  • Oktay Ozalp: harika Cevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
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Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Soylu, TOGG, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togg'u alıp sanayinin yolunu tutan Bakan Soylu, 35 yıllık ustaya aracı inceletti - Son Dakika


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