Togg'u alıp sanayinin yolunu tutan Bakan Soylu, 35 yıllık ustaya aracı inceletti

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Süleyman Soylu, seçim ziyaretleri kapsamında Atatürk Oto Sanayi sitesindeki esnafları ziyaret etti.

"ARABA SİZİN, DÜKKAN SİZİN"

Ziyareti sırasında konuşma yapan Soylu, "Buraya Türkiye'nin yeni umudu, yeni gururu, Togg arabasıyla beraber geldik. Bence Türkiye'de en çok ilgilenilecek yer burası olmalı. Çünkü burası Türkiye'deki oto sanayi sitelerinin kalbidir. Arabayı test etmemiz lazım. Altına, üstüne bakın. Fransa'dan mı geldi İtalya'dan mı? Evet, Bursa'dan geldi. Bunun en iyi ekspertizini yapacaklar, bunun en iyi puanını verecekler, bununla ilgili en iyi testi yapacaklar sizlersiniz. Onun için araba sizindir, dükkan sizin. Tabii Türkiye çok uzun zamandır hep böyle kendi aksiyonlarına heves etmiştir. İnanıyorum ki bu Sanayi Sitesi'nde de bu işle ilgili hem heves hem arzu, hem böyle bir şeyin olmasının isteği konusunda olan çok dostumuz, çok zanaatkarımız var" diye konuştu.

35 YILLIK OTO TAMİRCİSİ TOGG'U İNCELEDİ

Oto Sanatkarları Esnaf Odası'ndaki ziyareti sonrası sanayi sitesi içerisinde bulunan dükkanları gezen Soylu, Togg'u 35 yıllık oto tamircisi Yılmaz Özalp'e kontrol etmesi için teslim etti. Togg'u lift sistemiyle havaya kaldıran Özalp, arabayı Süleyman Soylu ile birlikte inceledi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ USTALARIDIR"

Bakan Soylu, "Maslak oto sanayi en büyük oto sanayi sitesidir. Buradaki ustalar da Türkiye'nin en iyi ustalarıdır. Bunu bilinci içerisindeyim. Onlar dediler ki her yerin testinden geçti. Bir de bizim testimizden geçsin. Çok doğal olarak yıllardan beri otomobilin üzerinde olan bu ustalarımızın çok doğal olarak ellerinden geçiyor. Onlar sağına soluna bakıyorlar ama egzoz yok" dedi.

"BU BİZİM KENDİ MALIMIZ"

Oto tamir ustası Yılmaz Özalp ise "Özellikle sağlam gözüküyor. İşte montaj malı yok öyle böyle falan. Gerçekten yüzde yüz yerli. Başka bir arabanın parçası değil yani. Bu bizim kendi malımız, gerçekten öyle. Çok güzel. Ön takımı, diski, fren sistemi harika. Soğutucu sistemi var. Gördüğünüz gibi. Ses izolasyonu da çok güzel. Çok güzel, kısacası on numara" diye konuştu.

İşte o anlardan kareler;