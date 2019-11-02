İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Avrupa bu korkaklığını ve bu vurdumduymazlığını üzerinden...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Avrupa bu korkaklığını ve bu vurdumduymazlığını üzerinden atmalıdır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Avrupa bu korkaklığını ve bu vurdumduymazlığını üzerinden atmalıdır." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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