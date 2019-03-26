İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Avrupa'da Bir Milyonda 24 Kişi Uyuşturucudan Ölüyor.
47 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Avrupa'da bir milyonda 24 kişi uyuşturucudan ölüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Avrupa'da bir milyonda 24 kişi uyuşturucudan ölüyor. Bizde şu anda bir milyonda 8 kişi uyuşturucudan ölüyor. Üçte biri kadar. Daha da indireceğiz, daha da azaltacağız. Bu mücadeleyi daha da fazla devam ettireceğiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:54 Kaynak: AA
THY Avrupa Liginde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe, Favori Olarak Gösterildi
İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak
Son Dakika! Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak
Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Yayına Sarhoş Çıktı