Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Avrupa'da Bir Milyonda 24 Kişi Uyuşturucudan Ölüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Avrupa'da Bir Milyonda 24 Kişi Uyuşturucudan Ölüyor.

47 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Avrupa'da bir milyonda 24 kişi uyuşturucudan ölüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Avrupa'da bir milyonda 24 kişi uyuşturucudan ölüyor. Bizde şu anda bir milyonda 8 kişi uyuşturucudan ölüyor. Üçte biri kadar. Daha da indireceğiz, daha da azaltacağız. Bu mücadeleyi daha da fazla devam ettireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Avrupa, Güncel
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