Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa Siyaseti Göçten Etkileniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa Siyaseti Göçten Etkileniyor.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa siyaseti göçten etkileniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa siyaseti göçten etkileniyor. Çünkü Avrupa'nın göç yönetiminde iki problem var. Birincisi Avrupa'nın özellikle mevcut göç politikaları, soğuk savaş sonrası göç hareketlerine bir tedbir olarak kısıtlayıcı ve önleyici karakter oluşturmuştu, bundan hala etkileniyor. Artık bu politikaların daha güncellenmesi gerekir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:16 Kaynak: AA

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