Annesi "Kızım kaçırıldı' diye paylaşım yaptı, gerçek çok başka çıktı

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler." - ANKARA

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Ebu Ali, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bakan Soylu duyurdu: PKK/KCK'lı Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle yakalandı - Son Dakika

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