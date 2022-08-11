Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı

Annesi "Kızım kaçırıldı' diye paylaşım yaptı, gerçek çok başka çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı" ifadelerine yer verdi.