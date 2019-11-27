Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı karşılamasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı karşılaması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi

Süleyman Soylu, Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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