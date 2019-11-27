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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı karşılamasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:50 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı karşılaması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı ile bir araya geldi.
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