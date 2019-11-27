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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı kabul etti
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı kabul etti -"İçişleri'ne Bagladeş ziyareti;
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:52 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan'ı kabul etti
-"İçişleri'ne Bagladeş ziyareti; göç, güvenlik ve ikili ilişkiler ele alındı"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han ile İçişleri binasında bulunan makam odasında bir görüşme gerçekleştirdi.
Bangladeşli mevkiidaşı Han ile görüşen İçişleri Bakanı Soylu iki ülke arasında göç, güvenlik ve ikili ilişkilerine dair başlıkları ele aldı. Bakan Soylu mevkiidaşını önce Bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı. Her iki bakan şeref defterinin imzalanmasına geçti. Bangladeş heyeti Soylu'nun makam odasına geçerek iki ülke arasındaki konuları konuştu. Makam odasından görüntü alınmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti
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