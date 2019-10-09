Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Biz o bölgeyi bugün görüyor...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, 'Biz o bölgeyi bugün görüyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Biz o bölgeyi bugün görüyor...

10 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz. Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle kimin kim olduğunu biliyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz. Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle kimin kim olduğunu biliyoruz. Bu da bizim açımızdan önemli bir avantaj" dedi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle biliyoruz
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