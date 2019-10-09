İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Biz o bölgeyi bugün görüyor...
10 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz. Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle kimin kim olduğunu biliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz. Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle kimin kim olduğunu biliyoruz. Bu da bizim açımızdan önemli bir avantaj" dedi. - ANKARA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle biliyoruz Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor Bakan Akar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ettiği anlar objektife yansıdı Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var