Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Barış Pınarı Harekatı) Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir...

29 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir harekat yapıyorsunuz, burada sivilleri öldürüyorsunuz.' Tek bir sivil göstersinler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir harekat yapıyorsunuz, burada sivilleri öldürüyorsunuz.' Tek bir sivil göstersinler. Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş. Bu nasıl akılla izah edilebilir."

Barış Pınarı Harekatı, Süleyman Soylu, Avrupa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:09 Kaynak: AA
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