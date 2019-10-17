İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir harekat yapıyorsunuz, burada sivilleri öldürüyorsunuz.' Tek bir sivil göstersinler.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:09 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Barış Pınarı Harekatı) Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir harekat yapıyorsunuz, burada sivilleri öldürüyorsunuz.' Tek bir sivil göstersinler. Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş. Bu nasıl akılla izah edilebilir."
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