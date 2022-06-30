İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

30.06.2022 21:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da selin etkilediği ev ve iş yerlerini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da selin etkilediği ev ve iş yerlerini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bartın Atatürk Stadyumu'nda İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın ve AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın karşıladığı Bakan Soylu, Tersane Caddesi'ndeki mobil harekat merkezine geçti.

Kentte yaşanan sel sonrası yürütülen çalışmalarda gelinen noktayla ilgili bilgi alan Soylu, Kozcağız kara yolu Budakdüzü mevkisinde selden etkilenen bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Fabrika sahibi Ergin Gök'e geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, Cumhuriyet Mahallesi'nde selin etkilediği evleri ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Temizlik çalışmalarına destek olan sivil toplum kuruluşları ve arama kurtarma derneklerinden temsilcilerle de görüşen Soylu, Kemer Köprü bölgesinden Bartın Irmağını inceledi, civardaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Bakan Soylu, Bartın'da selin ardından temizlik çalışmalarını inceledi Son dakika haberi... Bakan Soylu, Bartın'da selin ardından temizlik çalışmalarını inceledi Bakan Soylu, afet bölgesini havadan inceledi Bakan Soylu, afet bölgesini havadan inceledi
Kaynak: AA

İsmail Çataklı, Süleyman Soylu, AK Parti, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:57 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya konusunda Rusya'yı uyardı
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
18:11 CHP Elazığ İl Başkanı Duran: Nehre akan bir siyanür var
17:35 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları 2 gün iş bıraktı
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 21:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement