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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik...
22 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat başlatacağız."
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat başlatacağız." - ELAZIĞ
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