İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik...

22 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat başlatacağız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat başlatacağız." - ELAZIĞ

Süleyman Soylu, Deprem, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı Elazığ'daki deprem anı bir restoranda böyle görüntülendi! Elazığ'da deprem sonrası vatandaşların konaklayacağı yerlerin listesi paylaşıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 01:52:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]