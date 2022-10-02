Bakan Soylu, "Eren Abluka" sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını açıkladı (2) - Son Dakika
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Bakan Soylu, "Eren Abluka" sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını açıkladı (2)

02.10.2022 10:56
Bakan Soylu, "Eren Abluka" sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını açıkladı (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başlatılan 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarına ilişkin, "Biz buradayken 1600 kahraman kardeşimiz, Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar'da her tarafı didik didik arıyorlar, teröristleri bulabilmek için.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başlatılan 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarına ilişkin, "Biz buradayken 1600 kahraman kardeşimiz, Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar'da her tarafı didik didik arıyorlar, teröristleri bulabilmek için. İnanıyorum ki milletimize ilkbahar, sonbahar, kış operasyonları bittiği andan itibaren güzel haberler ve müjdeler vereceğiz." dedi.

Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile katıldığı, Şırnak'ta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinin açılışında gazetecilere, yürütülen terörle mücadeleye değinerek, bunun tarihi ve önemli başarılar olduğunu belirtti.

"Bunlar Türk devlet sisteminin terörle mücadele kapasitesinin nereye geldiğinin en önemli işaretidir. Allah'a şükürler olsun, profesyonel düşünen, birtakım dış oyunları bozabilme kabiliyetine sahip terörle mücadele kapasitemiz, anlayışımız vardır. ve yine hemen yakın zamanda Eren Abluka operasyonları kapsamında çok uzun yıllardan beri kullandıkları bir tüneli de arkadaşlarımız bulmuşlar ve imha etmişlerdir." ifadelerini kullanan Soylu, güvenlik güçlerine dikkatleri, ısrarlı takipleri ve aynı zamanda sonuç alıcı hamleleri için millet adına teşekkür ettiklerini bildirdi.

"İlkbahar yaz Eren Abluka operasyonlarında 98 terörist etkisiz hale getirildi"

"Biz buradayken 1600 kahraman kardeşimiz, Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar'da her tarafı didik didik arıyorlar, teröristleri bulabilmek için. İnanıyorum ki milletimize ilkbahar, sonbahar, kış operasyonları bittiği andan itibaren güzel haberler ve müjdeler vereceğiz. Allah korusun, Allah onları muhafaza etsin." diyen Soylu, gerek şehirde gerekse de kırsalda operasyonların sürdüğünü ifade etti.

Soylu, bu operasyonlara "Eren" ismini verdiklerini, daha sonra tüm terörü abluka içerisine almaya çalıştıkları için operasyonlara "Eren Abluka" dediklerini belirterek, terörü abluka içine alıp tamamen yok etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Başlatılan 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarına değinen Soylu, dün itibarıyla ilk temasın gerçekleştiğini söyledi.

Eren ilkbahar ve yaz operasyonunda 9 bin 159 operasyon gerçekleştiğine işaret eden Soylu, planlanan operasyonun yüzde 105'ini, yani tamamından yüzde 5 daha fazlasını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Soylu, şunları söyledi:

"Kahraman jandarmamıza, özel harekat polislerimize, komutanlarımıza, valimize, tüm mülkü idareye, savunma sanayisine, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere terörle mücadelede en ufak bir şey eksik etmeyen tüm devlet yöneticilerimize, dualarını esirgemeyen aziz milletimize minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. İlkbahar yaz Eren Abluka operasyonlarında 98 terörist etkisiz hale getirildi, 490 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 368 silah, 710 el bombası, 110 el yapımı patlayıcı, 4 ton 100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat ele geçirildi. 1050 tüp, 78 milyon kök Hint keneviri, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar, 25 jeneratör, 74 dürbün, 30 güneş paneli, 28 ton da gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Bu operasyonları gerçekleştiren kahraman güvenlik güçlerine minnet ve şükranlarını ifade ettiklerini belirten Soylu, şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir yaşam diledi.

Bakan Soylu, "Allah bizi onlara mahcup etmesin." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Osman Bilgin ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile üs bölgesinin açılışını gerçekleştirdi.

(Bitti)

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Beytüşşebap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, 'Eren Abluka' sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını açıkladı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu, "Eren Abluka" sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını açıkladı (2) - Son Dakika
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