Soylu: "Bizim en önemli stratejimiz medeniyetimizdir" - Son Dakika
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Soylu: "Bizim en önemli stratejimiz medeniyetimizdir"

19.08.2022 22:12
Soylu: "Bizim en önemli stratejimiz medeniyetimizdir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayburt Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayburt Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı (1)

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soylu: 'Bizim en önemli stratejimiz medeniyetimizdir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soylu: "Bizim en önemli stratejimiz medeniyetimizdir" - Son Dakika
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