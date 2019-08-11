İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram namazını Derecek ilçesindeki Ulu Camide kıldı
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram namazını Derecek ilçesindeki Ulu Camide kıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram namazını Derecek ilçesindeki Ulu Camide kıldı Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:44 Kaynak: İHA
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