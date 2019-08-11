Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram namazını Derecek ilçesindeki Ulu Camide kıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram namazını Derecek ilçesindeki Ulu Camide kıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram namazını Derecek ilçesindeki Ulu Camide kıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram namazını Derecek ilçesindeki Ulu Camide kıldı
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kurban Bayramı öncesi yollar kan gölüne döndü: 9 ölü 112 yaralı
7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu Havasız kalan kurbanlık, telef olmasın diye cadde ortasında kesildi Diyarbakır'da Roma dönemine ait altın yazmalı tarihi kitap ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 09:07:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram namazını Derecek ilçesindeki Ulu Camide kıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]