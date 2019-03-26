İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ben Çağrı Yapıyorum O Hayvan Murat Karayılan'a, O Hayvan Cemil...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ben çağrı yapıyorum o hayvan Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'a çağrı yapıyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ben çağrı yapıyorum o hayvan Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'a çağrı yapıyorum. Gelsinler Gabar, Cudi, Tendürek, Ağrı Dağı orada duruyor. Gelsinler oraya, şu anda 700 kişi kaldılar. O 700 kişiye de sahip çıksınlar. Onlarla beraber onları orada yalnız bırakmasınlar. Oralara gelsinler de onları bir can pazarına düşürelim"

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