İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen köyleri ziyaretinde, "Buraya 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen köyleri ziyaretinde, "Buraya 4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. 30 bin 650 öğün Kızılayımız sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var." dedi.

İncelemelerde bulunmak amacıyla Bingöl'e gelen Bakan Soylu, helikopterle depremden etkilenen köyleri inceledi. Daha sonra Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde muhtarlarla bir çadırda düzenlenen toplantıda bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, Bingöl'de yaşanan depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve diğer yetkililerle bölgeye geldiklerini anımsattı.

Deprem olur olmaz çadırların sevk edilmeye başlandığını, Kızılayın sıcak yemekleri intikal ettirdiğini belirten Soylu, arama kurtarma ekiplerinin depremin ilk anından itibaren bölgede olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar 266 artçı deprem yaşandığını aktaran Soylu, "Bunların biri 5,6'ydı. O sabah biz de şehit korucumuzun cenaze namazını kılmak için bekliyorduk." diye konuştu.

Depremden sonra bütün kurumların koordinasyon halinde çalıştığını vurgulayan Soylu, arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, çadır kurulmasından sıcak yemek dağıtımına kadar her alanda çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü, Türkiye Afet Müdahale Planı'na uygun olarak çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Deprem dolayısıyla 1387 personel ve 244 aracın hemen hizmete dahil olduğunu anlatan Soylu, şu ana kadar 2 bin 844 çadırın kurulduğunu aktardı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Seyyar banyolar, seyyar tuvaletler kuruldu ve kurulmaya devam edecek. 44 hayvan telef oldu. Yaklaşık 249 üzerinde ahır yıkıldı. Bununla birlikte burada Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. Yani 30 bin 650 kişiye yemek dağıtıldı, dağıtılmaya devam edecek. Ayrıca kumanya dağıtıldı. Yine Kızılayımız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız, AFAD'ımız toplam şu ana kadar 1200 kumanya dağıttı. Sağlık Bakanlığımız, UMKE ekiplerimiz acilen devreye girdiler. Deprem olduktan sonra bunun travmasını yaşayanlar var. Ekiplerimiz sahaya girerler ve hemen taramalara başlarlar. Netice itibarıyla şunu ifade etmem gerekir ki özellikle 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 de yıkık bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var. Şu ana kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizin tespit ettiği tablo bu durumda. Elbette bunlara itirazlar olacaktır. Bunları askıya asacağız 'Bu orta, bu ağır, bu az hasarlıdır.' diye. Sizin yaptığınız itirazlara göre tekrar bir değerlendirme söz konusu olacak."

"Elazığ ve Malatya'da hangi usulü yürüttüysek burada da aynı usulü gerçekleştireceğiz"

Bakan Soylu, hemen AFAD olarak 1 milyon lira acil ödenekten gönderdiklerine dikkati çekerek, "518 ağır ve yıkılmış olan yerlerin sahiplerine biner lira hemen teslim edildi. Yine burada yıkacağımız evinden eşyasını alamayacak olanlara toplam Elazığ ve Malatya köylerinde olduğu gibi 5 bin lira vereceğiz. Evi yıkılanlar, ağır hasarlı olup evden eşyasını alamayacaklarla ilgili, ağır hasarlı olup da eşyasını alanlara da 2 bin 500 lira vereceğiz. Elazığ ve Malatya'da hangi usulü yürüttüysek burada da aynı usulü gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Yıkılan ve acil yıkılacak ve yıkılması gereken evlerin yanına hemen konteyner getireceklerini bildiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, 'Vatandaşımız mağdur olmayacak.' diyor. Biz bu talimatı yerine getirmek için de diğer noktalarda Elazığ'da 2021 nisan ayına kadar bitireceğimizi söylemiştik. Ama ağustos ayında bir bölümünü, eylül ayında bir bölümünü bitirerek devam edeceğiz. Sizi burada uzun süre bekletecek değiliz. Tespitleri çabuk yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var. 'Kırsal dönüşüm' diyor sayın Cumhurbaşkanımız. Çelikten evler ve bu çelikten evlerle birlikte ahırı yıkılanların yanında ahırları da olacak. Buralarda 2003'ten sonra hakikaten Bingöl'de bu konuda çok önemli bir atılım gerçekleşmişse bu depremlerde örneğin şehirler etkilenmedi. Çok az etkilendi. Ama yapı stoku eskisi gibi olsaydı bizim işimiz zordu. Bu sürecin herhangi bir noktasında sizi yalnız bırakacak değiliz. Valimiz, sayın Bakanımız, milletvekilimiz, Kaymakamımız, buradaki bütün arkadaşlarımız sizin emrinize amadeyiz. Hiçbir eksiklik çekmeyin. Deprem Cenabı Allah'tan. Bizim görevimiz en yüksek tedbiri almak bir daha böyle bir şeyle karşılaşmamak. Ama depremi engelleyecek ve depremi durduracak değiliz. Onun için bizim yapmamız gereken, yapı stokumuzu en iyi noktaya taşıyabilecek adımları hep beraber atmak. Böyle bir deprem olduğu zamanda, bir afetle karşılaştığımız zamanda devlet olarak gerekli desteği ve yardımı sonuna kadar gerçekleştirebilmektir. Evlerinize girene, adımınızı atana, huzurunuzu, evinizdeki muhabbeti sağlayana kadar sizinle birlikteyiz. Sizi evinize sokacağız. Ondan sonra rahatlamış olacağız."

Depremde şehit olan güvenlik korucusuna rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Soylu, "Allah yardımcımız olsun. Allah bu belalardan bizi muhafaza etsin. Birlikte el birliğiyle omuz omuza bu zor günleri inşallah hep birlikte aşacağız. Cumhurbaşkanımızın muhabbetlerini, selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletiyorum." diye konuştu.

Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vali Kadir Ekinci de birer konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Soylu, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Dinarbey ve Elmalı köylerinde de incelemelerde bulunan Soylu, depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de eşlik etti.

Süleyman Soylu, Deprem, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi         
18:40
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu         
18:37
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi         
18:12
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün         
17:57
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak         
17:37
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor         
17:23
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak         
17:12
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu         
17:10
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı         
17:08
Bakan Akar, Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi         
17:02
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı         
16:54
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak         
16:45
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu         
16:32
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım         
16:24
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var         
16:20
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı         
16:14
Emniyet bekçilerle ilgili Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:12
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı         
16:11
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı         
15:57
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı         
15:54
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi         
15:38
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı         
15:37
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı         
15:20
Dini nikahlı eşini öldürdü, Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi         
15:10
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor         
15:08
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi         
15:02
80 yaşındaki isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun 80 yaşındaki isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun         
14:58
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım         
14:55
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak         
14:51
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 18:59:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei