Bakan Soylu: Bingöl'de 3 milyon kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Bakan Soylu: Bingöl'de 3 milyon kök kenevir ele geçirildi

03.08.2022 14:16
Bakan Soylu: Bingöl'de 3 milyon kök kenevir ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunk ve 152 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunk ve 152 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Narkoterör'e bir darbe daha. Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında; 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunk, 152 kilo esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da, çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Jandarmamıza tebrikler" dedi.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Kenevir, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Bingöl'de 3 milyon kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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