İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir bilanço vereyim: 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir bilanço vereyim: 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye başkanlarından 94 kişiden 63'ü hakkında ilk derece mahkemelerinin verdiği ceza, toplam 628 yıl 908 ay 323 gün... Bunların bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezaları ise toplam 126 yıl, 230 ay ve 62 gündür" dedi. - ANKARA