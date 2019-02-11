Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir Hafta Önce Türkiye'ye Tuzak Kurmaya Çalışan, Türkiye...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir Hafta Önce Türkiye'ye Tuzak Kurmaya Çalışan, Türkiye...

2 gün önce

IHAAW123133-GEN/11-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
IHAAW123133-GEN/11-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi." 11.02.2019 12: 31: 33 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

Türkiye, Süleyman Soylu, Güncel
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