İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir Hafta Önce Türkiye'ye Tuzak Kurmaya Çalışan, Türkiye...
2 gün önce
IHAAW123133-GEN/11-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi.
IHAAW123133-GEN/11-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "Bir hafta önce Türkiye
'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi." 11.02.2019 12: 31: 33 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:38 Kaynak: İHA
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