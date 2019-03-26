İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir Terör Örgütünün Üyesi Hapishanede Öldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir terör örgütünün üyesi hapishanede öldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir terör örgütünün üyesi hapishanede öldü. Onu da burada söylüyorum. Üç tanesi kendisini son 10 gün içerisinde astı. Üçünün de ortak özellikleri var. Bunu ilk kez kamuoyuyla paylaşıyorum; ortak özellikleri şu, üçü geldiler polise ve jandarmaya teslim oldular, itiraflarda bulundular. ve şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde, bunlar astılar"

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