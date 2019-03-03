Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir Vilayette Hdp Kendi Partileri İçinde Açlık Grevi Yapacaklarmış.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir Vilayette Hdp Kendi Partileri İçinde Açlık Grevi Yapacaklarmış.

22 dakika önce

IHAAW212437-SIY/03-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
IHAAW212437-SIY/03-03-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içerisinde alın oradan dedim. Demin telefon geldi aldılar, öyle bir şey söz konusu değil" dedi. 03.03.2019 21: 24: 37 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Politika
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