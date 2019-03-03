İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir Vilayette Hdp Kendi Partileri İçinde Açlık Grevi Yapacaklarmış.
22 dakika önce
IHAAW212437-SIY/03-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış.
IHAAW212437-SIY/03-03-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Bir vilayette HDP
kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içerisinde alın oradan dedim. Demin telefon geldi aldılar, öyle bir şey söz konusu değil" dedi. 03.03.2019 21: 24: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:30 Kaynak: İHA
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