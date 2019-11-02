Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize akıl öğretmeye çalışanlar gelsinler, Türkiye'nin göç...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bize akıl öğretmeye çalışanlar gelsinler, Türkiye'nin göç...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize akıl öğretmeye çalışanlar gelsinler, Türkiye'nin göç...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize akıl öğretmeye çalışanlar gelsinler, Türkiye'nin göç politikasında nereye geldiğini öğrensinler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize akıl öğretmeye çalışanlar gelsinler, Türkiye'nin göç politikasında nereye geldiğini öğrensinler" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:19 Kaynak: İHA
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