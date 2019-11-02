İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize akıl öğretmeye çalışanlar gelsinler, Türkiye'nin göç...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize akıl öğretmeye çalışanlar gelsinler, Türkiye'nin göç politikasında nereye geldiğini öğrensinler" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:19 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize akıl öğretmeye çalışanlar gelsinler, Türkiye'nin göç politikasında nereye geldiğini öğrensinler" dedi. - ANKARA
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