İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır. Terörü ve...
2 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve Anayasa'nın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:48 Kaynak: AA
: "Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve Anayasa'nın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır."
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu'ya tebrik telefonu ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı