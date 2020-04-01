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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin.
33 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:48 Kaynak: AA
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