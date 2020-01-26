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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bölgeye 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bölgeye 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık. Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
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