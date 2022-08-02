Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçak göçe müsamahamız yok. Sınır duvarları yapılıyor, kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor. 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı, 61 bin 14'ü ülkesine geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , bu yıl 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığını, 61 bin 14'ünün ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu, bu yıl 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.