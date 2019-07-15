İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu yıl FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz'un...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu yıl FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz. Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:00 Kaynak: İHA
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