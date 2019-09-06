Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır." - ANKARA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
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