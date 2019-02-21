IHAAW110437-SIY/21-02-2019



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 bin 180 personel alınacağını açıkladı. 21.02.2019 11: 04: 37 TSI

NNNN - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Soylu'dan "Polis, Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: Elimizde Öyle Belgeler Var ki, Herkes Gerçeği Görecek