Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bu Yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 Bin 180 Personel Alınacağını...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bu Yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 Bin 180 Personel Alınacağını...

1 saat önce

IHAAW110437-SIY/21-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 bin 180 personel alınacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bu Yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 Bin 180 Personel Alınacağını..., System.String[]
IHAAW110437-SIY/21-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 bin 180 personel alınacağını açıkladı. 21.02.2019 11: 04: 37 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

Jandarma, Süleyman Soylu, Politika
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