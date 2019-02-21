İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bu Yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 Bin 180 Personel Alınacağını...
1 saat önce
IHAAW110437-SIY/21-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 bin 180 personel alınacağını açıkladı.
IHAAW110437-SIY/21-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 bin 180 personel alınacağını açıkladı. 21.02.2019 11: 04: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:10 Kaynak: İHA
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