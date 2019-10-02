İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmenin yakalandığını...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmenin yakalandığını söyledi. Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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