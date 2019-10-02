Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmenin yakalandığını...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmenin yakalandığını...

2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmenin yakalandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmenin yakalandığını..., System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmenin yakalandığını söyledi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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