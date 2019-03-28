Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Erdek'te Nasıl Huzur Varsa Şırnak'ta, Batman'da,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Erdek'te Nasıl Huzur Varsa Şırnak'ta, Batman'da,...

9 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Erdek'te nasıl huzur varsa Şırnak'ta, Batman'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te her yerde huzur var.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Erdek'te nasıl huzur varsa Şırnak'ta, Batman'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te her yerde huzur var. Şu Erdek'in sahilinde nasıl geziyorsanız, bir anne kızıyla nasıl huzur ve güven içinde geziyorsa, bugün benim ülkemin Eruh'unda da İdil'inde de Diyarbakır'ında da Batman'ında da Bitlis'inde de aynı huzur var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Şırnak, Huzur, Erdek, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı Son Dakika! Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak? İstanbul Çekmeköy'de Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Erdek'te Nasıl Huzur Varsa Şırnak'ta, Batman'da,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]