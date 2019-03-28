İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Erdek'te Nasıl Huzur Varsa Şırnak'ta, Batman'da,...
9 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Erdek'te nasıl huzur varsa Şırnak'ta, Batman'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te her yerde huzur var.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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