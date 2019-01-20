İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Hala Parmak Boyasının Geri Gelmesini Önerenler, Buna Gerekçe...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün hala parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiye'yi geriye döndürme takıntısını anlayabilmek mümkün değildir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün hala parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiye'yi geriye döndürme takıntısını anlayabilmek mümkün değildir. Bu bir gericiliktir."

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